Tehnicianul selectionatei Moldovei de fotbal, Alexandru Spiridon, este multumit de amicalul contra Kazahstanului, chiar daca tricolorii au fost invinsi - VIDEO

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONERUL NATIONALEI MOLDOVEI: “Sunt satisfacut de acest meci. Mi-a placut portarul Celeadnic, nu este greseala lui pentru golul primit. Mi-a placut si Turcanu, acest tanar are o mare dorinta sa joace pentru echipa nationala. “

Dragos HINCU, VICEPRESEDINTELE FMF: “Ceea ce ne-am dorit noi de la acest meci, a fost sa dam o sansa tinerilor sa debuteze in echipa nationala. Ne-am fi dorit mai mult de la acest meci, dar, anume prin asa meciuri grele se formeaza caracterul unui fotbalist si doar astfel se poate inchega un colectiv. “

In meciul amical de ieri contra Kazahstanului, disputat in Turcia, natioanala Moldovei a pierdut cu scorul de 1 la 0. Cazahii au castigat partida fara niciun sut pe spatiul portii. Unicul gol a venit in minutul 60, cand mingea, ricosand din transversala, s-a lovit de portarul echipei noastre, Dumitru Celeadnic si a intrat in poarta.

Dinu GRAUR, FUNDAS AL NATIONALEI MOLDOVEI: “Din pacate am pierdut, eu sunt foarte dezamagit. 1 la 0 nu este un rezultat acceptabil pentru noi. Am iesit cu gandul la victorie, iar ceea ce nu a mers confrom planului, trebuie de analizat si evitat pe viitor.“

Acest amical a fost ultimul test pentru tricolori inaintea duelului cu Franta. Meciul contra Campioanei Mondiale va avea loc pe data de 22 martie si se va desfasura la Chisinau, pe stadionul Zimbru.

