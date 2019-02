Tenismeni din 24 de tari, vor lupta pentru trofeul Cupei Biotehnos, turneu anual organizat la Chisinau, la care tara noastra este reprezentata de 9 sportivi - VIDEO

Editia curenta a Cupei Biotehnos va intruni un numar record de tari participante. Sportivi din 24 de state vor concura pentru marele trofeu.

Rimma CUCU, DIRECTOR BIOTEHNOS CUP: “ In turneul Biotehnos Cup vor participa 120 de sportivi, din 24 de tari. In anul 2007, in aceasta comepetitie a participat si Radu Albot, acea editie a fost victoriosa pentru el. Noi speram ca cineva din sportivii nostri, sa poata repeta aceasta performanta “

Biotehnos Cup, este un turneu de juniori de gradul al 2-lea ITF. Aceasta competie este gazduita de Scola Sportiva Specializata de Tenis din Chisinau. In proba de fete, tara nostra va fi reprezentat de Arina Gamretcaia. Tanara tenismena participa pentru a 3-a oara la acest turneu si de aceasta data se simte mai increzatoare ca niciodata.

Arina GAMRETCAIA, TENISMENA MOLDOVA: “ Pentru mine acest turneu este foarte important, el semnifica startul sezonului actual. Incerc sa redobandesc cea mai buna conditie fizica. Va fi o concurenta acebra, dar voi continua sa cred in sansa mea si voi incerca sa ajung cat mai departe. “

La editia curenta a Cupei Biotehnos, s-au prezentat in numar mare si reprezentantii Bulgariei, unul dintre ei este Samuil Konov. Asa cum tanarul cunoaste limba romana deoarece se antreneaza la o Academie de tenis din Romania, competitie este si mai captivanta.

Samuil KONOV, TENISMEN BULGARIA: “Ma simt foarte bine, e foarte frumos turneul, mie imi place extrem de mult aici. Am mai participat aici si anul trecut. “

Primul tur al tabloului principal va avea loc luni, competitia va dura 7 zile, iar duminica viitoare va avea loc mansa decisiva.