Tenismenul moldovean Radu Albot isi confirma forma buna in care se afla. Albot l-a batut pe gigantul croat Ivo Karlovic si s-a calificat in turul doi al turneului ATP, New York Open - VIDEO

Dupa ce saptamana trecuta a jucat in semifinale la Open Sud de France, Radu Albot a inceput cu dreptul si turneul ATP din New York. Moldoveanul l-a intalnit in prima runda pe numarul 81 mondial, croatul Ivo Karlovic. A fost un meci foarte strans, toate cele 3 seturi fiind decise la tie-break. Albot a pierdut primul set cu 6 la 7, apoi si-a adjudecat urmatoarele doua acte cu acelasi scor.

A fost prima partida directa dintre cei doi sportivi. In runda urmatoare a probei de simplu, Albot il va intalni pe al 6-lea favorit al competitiei, americanul Sam Querrey.



Radu ALBOT, TENISMEN MOLDOVA: „Secretul victoriei este foarte simplu, trebuie doar sa intorci mingea si sa speri ca cumva sa castigi punctul. Este foarte dificil sa reactionezi la serviciul unor tenismeni inalti, acesta este atuul lor.”

Radu Albot a evoluat si in proba de dublu, in pereche cu australianul John-Patrick Smith, dar cei doi au cedat inca din prima runda in fata duetului francez Mannarino/ Nys. Turneul de la New York are, in total, premii de 700 de mii de dolari.