Thriller la Australian Open in concursul feminin. Serena Williams a pierdut dupa ce a avut 5 la 1 si 4 mingi de meci in setul decisiv in fata Karolinei Pliskova - VIDEO

Meci senzational in sferturile de la Melbourne intre Serena Williams si Karolina Pliskova. Cehoaica a inceput mai bine si si-a adjudecat primul set cu 6 la 4.

Americanca a revenit si a castigat actul secund cu acelasi scor. Ba mai mult, in decisiv, Serena a controlat partida pana la 5 la 1, dar apoi Pliskova a reusit imposibilul. A salvat 4 mingi de meci, a intors rezultatul, si a inchis partida la 7 la 5. Astfel, Pliskova s-a impus in fata Serenei dupa un meci de doua ore si 10 minute si a ajuns in premiera in penultimul act al turneului de Gland Slam de la Australian Open.

Karolina PLISKOVA, TENISMENA: „A fost un meci strans, Serena a jucat foarte bine. Nu am avut multe sanse in setul 3, am fost pasiva si am cazut emotional, dar la scorul de 5 la 2 mi-am zis ca trebuie sa castig acest game. Mi-a oferit cateva sanse, a inceput sa tremure, am profitat si am castigat”.

Daca va castiga finala, cehoaica va deveni lider WTA, iar romanca Simona Halep va iesi de pe podium si va cadea pe locul 4. Provizoriu lidera este japoneza Naomi Osaka, care a invins-o in sferturi pe ucraineanca Elina Svitolina, scor 6 la 4 si 6 la 1.

In semifinale, cele doua, Karolina Pliskova si Naomi Osaka se vor duela intr-un meci direct. In celalalt penultim act de la feminin, se vor bate Petra Kvitova si supriza Danielle Collins. Campioana de la Australian Open va pleca acasa cu un cec de peste 3 milioane de dolari.