Toronto Raptors domina clar Conferinta de Est a Ligii Americane de Baschet. Canadienii s-au impus cu scorul de 106 la 104 in fata lui Miami Heat - VIDEO

In etapa cu numarul 36 a Ligii Americane de Baschet, au dat piept Toronto Raptors si Miami Heat. Oaspetii au inceput in forta partida, trecandu-si in cont primele doua reprize.

Insa, canadienii si-au revenit in a partea a 3-a, impunadu-se cu 37 la 21. Iar in ultima repriza, echipele au mers cot la cot. Abia cu 10 secunde inaintea fluierului final, cei de la Toronto au obtinut un avantaj de 2 puncte. Americanii erau aproape sa rastoarne soarta meciului, insa au ratat tinta de doua ori.

Dupa 36 de meciuri din sezonul curent, Toronto Raptors domina clar Conferinta estica a Ligii Americane de Baschet, in timp ce ehcipa invinsa, Miami Heat, cu greu isi pastreaza pozitia a 8-a.