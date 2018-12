Toronto Raptors nu are adversari in Liga Americana de Baschet. De data aceasta, canadienii i-au facut praf pe cei de la Golden State - VIDEO

Toronto continua sa-si devasteze adversarii. Canadienii le-au predat o lectie de baschet celor de la Golden State Warriors. Campiona in exercitiu a fost umilita cu un scor categoric de 113 la 93. In pofida faptului ca echipa sa a fost invinsa, cel mai bun marcator al meciului a devenit Kevin Durant. Americanul si-a trecut in cont nu mai putin de 30 de puncte.

Meciul de aseara nu a schimbat ordinea echipelor in clasament. Toronto Raptors a ramas pe prima pozitie in Conferinta de Est, in timp ce Golden State Warriors ocupa locul 2 in Conferinta vestica.