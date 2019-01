Toronto se indeparteaza de primul loc in Conferinta de Est a Ligii Americane de Hochei. Canadienii au suferit a treia infrangere in ultimele patru meciuri - VIDEO

In etapa cu numarul 44 a Ligii Americane de Hochei Toronto Maple Leafs a dat piept cu Nashville Predators. In prima repriza, pe tabela de marcaj s-a pastrat scorul de 0 la 0. Abia in minutul 4 al partii secunde, cei de la Nashville au reusit sa deschida scorul, iar peste 9 minute, si-au dublat avantajul.

In ultima repriza, Toronto a cautat sa rastoarne soarta confruntarii, insa pe finalul meciului a mai incasat alte doua goluri. In cele din urma, Nashville s-a impus cu scorul de 4 la 0.

Dupa aceasta infrangere, Toronto Maple Leafs ramane pe locul 2 in Conferinta de Est, insa distanta fata de locul intai, este deja de 10 puncte. Gratie acestei victorii, Nashville Predators urca pe locul 3 in Conferinta de Vest.