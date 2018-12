Tottenham a facut spectacol in fata lui Everton. Harry Kane - eroul meciului - VIDEO

In singurul meci de ieri al Campionatului englez, au dat piept Everton si Tottenham. Gazdele au inceput in forta partida, marcand pentru 1 la 0 prin Theo Walcott. Insa, oaspetii au raspuns repede prin sud-coreeanul Son, care a restabilit egalitatea in minutul 27. Pana la sfarsitul primei reprize, londonezii au mai inscris inca de 2 ori. Mai intai Deli Alli si-a trecut numele pe lista marcatorilor, iar mai tarziu, vedeta lui Tottenham, Harry Kane, a fost omul potrivit la locul potrivit.

Imediat dupa pauza, Christian Eriksen a marcat pentru 4 la 1, dupa un sut din voleu la coltul scurt. Cei de la Everton au redus din diferenta prin Sigurdsson in minutul 51. Peste 10 minute, Son a reusit dubla, dupa ce a iesit 1 la 1 cu portarul advers.

Putin mai tarziu, Harry Kane a repetat performanta coechipierului, trecandu-si in cont o noua dubla dupa ce a finalizat acrobatic centrarea efectuata de acelasi Son.

Dupa 18 etape, Tottenham se afla pe pozitia a 3-a cu 42 de puncte la activ, in timp ce Everton ocupa doar locul 11 cu 24 de puncte obtinute anterior.