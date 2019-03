Tricolorii mici calca pe urmele nationalei mari. In meciul de aseara contra Bosniei si Hertegovinei, baietii nostri au pierdut cu 4 la 0 - VIDEO

Tot in minutul 24, seniorii au scapat mingea in poarta, in meciurile cu Franta si cu Turcia, care s-au incheiat la fel – cu patru goluri primite. Acest meci a fost primul pentru nationala Moldovei de tineret in preliminariile pentru Campionatul European din 2021.

In aceeasi grupa mai sunt Germania, Belgia si Tara Galilor. Iar urmatorul meci va fi in octombrie cu Tara Galilor.