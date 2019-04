TSKA Moscova a obtinut cea de-a patra victorie consecutiva intr-un meci din Euroliga de baschet. Rusii au invins-o pe Baskonia - VIDEO

Calificata deja in play-off-ul competitiei campioana in exercitiu a Euroligii, Real Madrid, a defilat aseara in confruntarea de acasa cu Zalgiris Kaunas. Madrilenii nu au fortat si le-au oferit pe masa o victorie oaspetilor. Lituanienii au profitat si au castigat cu 93 la 89, obtinand ultimul loc din play-off.

Tot aseara, rusii de la TSKA au invins-o pe gruparea spaniola Baskonia. In primul sfert, baschetbalistii din Moscova au dus lipsa de motivatie si gazdele au pierdut repriza cu scorul de 17 la 21. In cea de-a doua runda, echipele au jucat echilibrat si sfertul s-a incheiat la egalitate - 23 la 23.

Nici dupa pauza cea mare situatia jocului nu s-a schimbat. Militarii au fost iarasi invinsi cu scorul de 15 la 22 si se anunta o victorie clara a oaspetilor. Jocul s-a intors insa la 360 de grade in ultima repriza. Rusii au revenit in joc cu forta, in urma caruia au reusit sa-si distruga adversarii la un scor nebun, militarii s-au impus cu 27 la 12 si au castigat intalnirea cu scorul general de 82 la 78.

In urma acestei intalniri, TSKA Moscova incheie campionatul pe locul 2, iar Baskonia pe pozitia a saptea. In aceasta seara se joaca ultimile 4 jocuri ale sezonului regulat, dar fara nicio miza, pentru ca deja se stiu toate cele 8 echipe care vor juca in faza superioara.