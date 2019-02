Arsenal s-a intors din Belarus cu o infrangere surprinzatoare. Tunarii au cedat cu 0 la 1 in fata lui BATE Borisov - VIDEO

Nici cei mai optimisti fani ai celor de la BATE Borisov nu credeau ca favoritii lor o sa iasa invingatori din meciul contra lui Arsenal. Insa, jucatorii din Belarus au demonstrat exact contrariul, impunandu-se la limita.

Singurul gol al meciului a fost marcat in ultimul minut al primei reprize, de catre Stanislav Dragun. De asemenea, in meciul de aseara, pentru BATE a evoluat si veteranul Aliaksandr Hleb.

In anii de tinerete, talentatul fotbalist din Belarus a evoluat pentru Arsenal, bifand peste 100 de meciuri in perioada dintre 2005 si 2008.

Infrangerea lui Arsenal a fost unica surpriza in sesiunea tur a saisprezecimilor Europa League. Inter s-a impus cu 1 la 0 in fata lui Rapid Viena, iar Chelsea a invins-o pe Malmo cu scorul de 2 la 1. In cel mai echilibrat duel al serii, Lazio a cedat pe teren propriu cu 1 la 0 in fata Sevilliei.

Tot aseara, 2 echipe din Ucraina au remizat cu 2 la 2. Sahtior a obtinut egalitatea in meciul contra lui Frankfurt, iar Dynamo Kiev a rezistat contra lui Olymiakos.