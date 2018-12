Un nou gol inscris de catre Alexandru Epureanu: fotbalistul nostru a marcat in Cupa Turciei. Echipa moldoveanului s-a calificat in mansa urmatoare - VIDEO

Capitanul nationalei Moldovei de fotbal, Alexandru Epureanu, a fost din nou decisiv pentru echipa sa. Aseara, in runda cu numarul 5 a Cupei Turciei, lidera campionatului, Istanbul Basaksehir a dat piept cu Adana Demirspor. In tur a fost 1 la 1, asa ca soarta disputei urma sa fie hotarata in retur.

Gazdele au deschis scorul inca din minutul 6, gratie reusitei lui Alexandru Epureanu, iar in minutul 33, Kerim Frei a dublat avantajul lui Basakseihir. Pana la finalul meciului, echipele au facut scimb de ocazii, insa scorul pe tabela a ramas acelasi.

Dupa victorie de aseara, Istanbul Basaksehir isi continua parcursul in Cupa Turciei. Pe celalalt front, in Super Liga turca, lucrurile stau la fel de bine. Dupa 16 etape, echipa lui Epureanu conduce autoritar in clasament, avand un avans de 8 puncte fata de Yeni Malatyaspor, ocupanta locului secund.