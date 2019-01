Un nou meci captivant in Liga Americana de Baschet. Portland si Oklahoma au mers cap la cap intreaga partida - VIDEO

In etapa cu numarul 39 a Ligii Americane de Baschet, au dat piept doua echipe din fruntea Conferintei de Vest, Oklahoma City Thunder si Portland Trail Blazers. In prima parte, a fost inregistrata o egaliatate de scor de 28 la 28. In urmatoarele doua reprize, echipele au preluat pe rand initiativa, iar inainte de ultima, cei de la Oklahoma aveau un avantaj de 7 puncte.

In ultima repriza, gazdele s-au dezlantuit si au redus din diferenta, insa nu au mai reusit sa-si ajunga adversarii din urma. Pana intr-un final, Oklahoma s-a impus cu scorul de 111 la 109.

Gratie acestei victorii, Oklahoma majoreaza distanta fata de locul 4 si se apropie tot mai mult de Golden State, ocupanta locului secund. In timp ce echipa infranta, Portland, ocupa pozitia a 7-a.