Un nou meci de senzatie in liga nord americana de hochei. In clasicul iernii, Boston Bruins si Chicago Blackhawks au oferit un spectacol de vis in aer liber - VIDEO

De aceasta data terenul de fotbal al orasului Notre Dame, s-a transformat intr-o uriasa arena de hochei. Cei peste 76 de mii de spectatori au umplut pana la refuz tribunele stadionului. Primele doua reprize ale partidei au fost trase la indigo. Cei de la Blackhawks au deschis scorul, prin Perlini si Kahun, iar hocheistii de la Boston au egalat de fiecare data, gratie reusitelor lui Pastrnak si Bergeron.

Astfel partida traditionala de la inceput de an, s-a decis in repriza a treia. De aceasta data Bruins a marcat prin Kuraly. Adversarii au incercat sa egaleze, iar pentru asta, pe final, in joc a fost scos si portarul. Chiar si asa, in ultimele secunde echipa din Boston a mai inscris inca o data. Marchand a trimis pucul in poarta goala si a stabilit scorul final de 4 la 2.

Aceasta a fost a unsprezecea editie din Winter Classic. Bruins au obtinut a doua victorie, in timp ce Blackhawks au suferit a patra infrangere din tot atatea confruntari.