Un nou titlu pentru cea mai buna tenismena a planetei: Simona Halep a primit distinctia pentru cel mai frumos punct castigator al anului 2018 - VIDEO

In luna martie, la Miami Open, in turul 3, Simona Halep se duela cu Angnieszka Radwanska. In debutul setului decisiv, dupa un schimb lung de mingi, poloneza a atacat-o pe Simona cu o lovitura scurta, ce parea castigatoare. Insa, romanca a ajuns la minge si a raspuns printr-o contrascurta de efect.

Acest schimb de lovituri a fost declarat cel mai frumos punct al anului 2018. De asemenea, in acest an, Simona Halep a castigat primul sau turneu de Grand Slam.

Succesul a venit la Roland Garros, cand romanca a invins-o in ultimul act pe Sloane Stephens.

La finalul acestui an, Halep ramane pe primul loc in clasamentul mondial. Diferenta fata de Kerber, ocupanta locului secund, constituie peste o mie de puncte.