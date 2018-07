Unul dintre cei mai buni inotatori din istorie, suspendat pentru dopaj. Americanul Ryan Lochte, care a cucerit 12 medalii olimpice, va sta 14 luni in afara competitiilor.

Sportivul a recurs la o perfuzie intravenoasa cu substante autorizate si a postat poza pe instagram. O ancheta ulterioara a confirmat faptul ca el a depasit cantitatea admisa. Lochte a fost de 6 ori campion olimpic in 2004, 2008 si 2012, atat in probe individuale, cat si in cele de echipa. El a cucerit si cate 3 medalii de argint si bronz, la Jocuri Olimpice.