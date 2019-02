Varsta este doar un numar pentru Claudio Pizarro. Fotbalistul trecut de 40 de ani si-a salvat echipa de la infrangere, chiar in ultima faza a meciului - VIDEO

Claudio Pizarro continua sa marcheze goluri in poarta batranetii. Atacantul care va implini in octombrie 41 de ani, joaca la cel mai inalt nivel, iar golul de aseara in poarta lui Hertha Berlin, confirma acest fapt. Echipa sa a fost condusa cu 1 la 0 pana la ultima faza a meciului. Exact inainte de fluierul final, Werder a beneficiat de o lovitura libera, iar Pizarro si-a asumat responsabilitatea de a restabili egalitatea.

La 40 de ani si 136 de zile, Claudio Pizarro a stabilit un record istoric. Pana acum, cel mai varstic marcator in Bundesliga era considerat Miroslav Votava, cel care a marcat ultimul sau gol la 40 de ani si 121 de zile. Votava evolua tot pentru Werder Bremen in acea perioada.