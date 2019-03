Victorie cu emotii pentru Juventus in derby-ul cu Napoli. Torinezii sunt tot mai aproape de a deveni campioni dupa ce au invins cu scorul de 2 la 1 - VIDEO

Partida a inceput cum nu se putea mai rau pentru gazde, portarul Alex Meret fiind eliminat dupa doar 25 de minute in urma unui fault comis de acesta la marginea careului asupra lui Cristiano Ronaldo.

Iar din lovitura libera, Pjanic a deschis scorul de 1 la 0.

Zece minute mai tarziu, mijlocasul lui Juventus, Emre Can a fost autorul celui de-al doilea gol. Iar in repriza a doua a urmat o perioada de dominatie a lui Napoli, care a si inscris in minutul 61, prin Jose Callejon.

In urma acestui rezultat, Juventus se distanteaza si mai mult in fruntea clasamentului din Serie A, avand 72 de puncte dupa 26 de runde. Iar Napoli ramane pe locul secund cu 56 de puncte.

Intr-un alt meci, Atalanta Bergamo a invins pe teren propriu, cu scorul de 3 la 1 formatia Fiorentina. Astfel Cagliari a castigat Inter Milano cu scorul de 2 la 1.