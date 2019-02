Radu Albot face istorie pentru Republica Moldova in Delray Beach. Este primul tenismen moldovean care a obtinut titlul ATP - VIDEO

S-a intamplat la Delray Beach Open. Nici ploaia nu a putut sa-l impiedice sa obtina victoria. Tenismenul moldovean, in varsta de 29 de ani a devenit primul jucator din Republica Molodva care a castigat titlul de ATP Tour.

In finala tenismenul moldovean a trecut de britanicul Danny Evans in 3 seturi, dupa ce in decisiv a salvat 3 mingi de meci ale adversarului.

Nici un alt moldovean nu a reusit o astfel de performanta.