Viitorul Barcelonei e fara Messi. Ziua pe care niciun suporter nu credea ca o va vedea

Lucrurile frumoasa nu dureaza niciodata foarte mult si desi pe Messi il stim de o viata in acel tricou, pe acel stadion, va veni un moment in care acest vis se va opri. Iar Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, nu vrea sa se trezeasca din acest vis in mijlocul unui cosmar.

Intr-un interviu acordat celor de la BBC Radio 5, Bartomeu spune:

„Stiu ca intr-o zi Messi se va retrage. Mai e ceva pana atunci, dar trebuie sa ne pregatim clubul pentru acest viitor.”

„Incercam sa aducem tineri talentati in echipa pentru ca trebuie sa continuam aceasta era de succes. Asta este responsabilitatea noastra.”

„Mandatul meu la club se va termina in doua sezoane, asa ca vreau sa las clubul intr-o pozitie buna si sa ii spun noului presedinte ca asta este mostenirea.”