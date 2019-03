Vrea sa o intoarca pe Real Madrid acolo unde ii este locul. Odata cu revenirea la carma galactilor, Zinedine Zidane promite ca va ajuta clubul sa depaseasca perioada dificila prin care trece - VIDEO

Zinedine ZIDANE, ANTRENOR REAL MADRID: „Sunt foarte fericit sa revin. Ceea ce imi doresc e sa reincep, cat mai curand, lucrul si sa intorc clubul acolo unde ii este locul. Ceea ce conteaza pentru mine cu adevarat, e sa-mi incep activitatea chiar de maine.”

Zinedine Zidane a mai antrenat-o pe Real Madrid in perioada dintre 2016 si 2018. Sub bagheta tehnicianului francez, aceasta echipa s-a impus de trei ori la rand in Liga Campionilor.

Dupa ce Zidane a parasit gruparea din Madrid, nici Julen Lopetegui, nici Santiago Solari nu au reusit sa se impuna la carma Realului. In acest sezon, galacticii se afla pe locul 3 in La Liga, fiind la 14 puncte in spatele Barcelonei.

De asemenea, cei de la Real, au fost eliminati atat din Cupa Spaniei cat si din Liga Campionilor.