Zimbru Chisinau a debutat cu stangul in noul sezon din Divizia Nationala. Galben-verzii au remizat, scor 1 la 1, cu Dinamo-Auto - VIDEO

In cea de-a patra etapa a Diviziei Nationale, Zimbru a revenit cu forte noi, insa nu a reusit sa iasa invingatoare de pe teren in partida de ieri. Primul gol al meciului a fost inscris de jucatorul galben-verzilor, Radu Scoarta, dupa o reusita in minutul 30. In minutele de prelungire, Dinamo-Auto a reusit totusi sa egaleze prin mijlocasul, Valeriu Macritchii, stabilind scorul final de 1 la 1.

Zimbru Chisinau n-are nicio victorie in acest debut de sezon, plasandu-se pe locul 7 cu 1 punct. Iar Dinamo-Auto este pe pozitia a patra cu 7 puncte. Intr-o alta batalie de ieri, Speranta Nisporeni a obtinut victorie in duelul contra celor de la Codru Lozova. Pentru alb-albastri a marcat Iurcu, de doua ori. Iar pentru Lozova a inscris Arcadie Rusu.