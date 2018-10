Zimbru Chisinau a urcat pe locul 6, in Divizia Nationala. Galben-verzii au invins-o, aseara, pe Zaria Balti cu 3 la 1 - VIDEO

Zaria a inscris un gol rapid pe stadionul Zimbru. Patrick a lovit, in minutul 10. Echipa gazda a egalat scorul prin Ilie Damascan, in minutul 33. In repriza a doua, galben-verzii au iesit in avantaj dupa un corner. A marcat capitanul Ion Jardan. Aproape de finalul meciului, Radu Scoarta a punctat si el si Zimbru a castigat partida cu 3 la 1.

Sorin COLCEAG, ANTRENOR ZIMBRU CHISINAU: “Nu am avut nici un dubiu ca vom avea un rezultat bun. Ma bucura efortul lor, implicarea lor, ma bucura ca au ramas uniti si spiritul asta s-a vazut.”

Vlad GOIAN, ANTRENOR ZARIA BALTI: “Angajamentul baietilor a fost la un nivel bun, dar nu am avut controlul mingii.”

Zimbru urca pe locul 6 in Campionatul Moldovei, iar Zaria cade pe pozitia a 8-a, ultima. Tot ieri, Dinamo-Auto a pierdut meciul cu Speranta, scor 0 la 1. Formatia din Nisporeni se afla pe locul 4, in Divizia Nationala.