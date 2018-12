Descoperire incredibila despre Marea Groapa Albastra. Ce-au observat cercetatorii in adancuri - FOTO

Marea Groapă Albastră este a doua groapă subacvatică ca mărime din lume, după Groapa Dragonului din China. Se află chiar în mijlocul recifului de corali Belize, inclus în patrimoniul UNESCO.

Cercetătorii nu ştiu foarte multe detalii despre uriaşa groapă, care are o adândime de 124 metri şi un diametru de 318 metri.

Este o zonă foarte căutată de scafandri, iar acum o echipă de oameni de ştiinţă a coborât în interior, ca să afle ce se ascunde acolo.

Right now we're seeing proof that the sea levels were once hundreds of feet lower. #DiscoveryLive #BlueHole pic.twitter.com/8FhTBqq7cz