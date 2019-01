Succes istoric pentru China. Partea indepartata a Lunii, explorata pentru prima data - FOTO/VIDEO

Administraţia Spaţială Naţională din China, citată de agenţia de presă Xinhua, a transmis că aselenizarea a avut loc la ora Chinei 10.26 în zona prevăzută: în bazinul Aitken, la polul Sud al satelitului natural al Pământului, relatează News.ro.

Misiunea va face observaţii, va analiza solul şi relieful, compoziţia minerală şi structura suprafeţei.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2