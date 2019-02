Maxima zilei de astazi va ajunge pana la +10 grade. Maine vom avea parte de precipitatii in unele regiuni ale tarii. Ce temperaturi ne asteapta saptamana aceasta. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor, pentru astazi se prevad temperaturi blande in toate raioanele tarii. Cerul va fi noros pe alocuri, iar in unele raioane isi vor face simtita prezenta si cateva raze de soare. De la primele ore ale diminetii in raioanele de sud ale tarii se inregistreaza ceata.

In Nordul tarii, vom avea temperaturi cuprinse intre +8 grade ziua si -3 grade pe timp de noapte.





In Centrul tarii mercurul din termometre va cobora pana la -2 grade Celsius noaptea si +9 grade, ziua.





In partea sudica a tarii, vom avea +10 grade ziua si -1 grade pe timp de noapte.





In capitala se vor inregistra +8 grade ziua si -1 grade pe timp de nopate.

In urmatoarele zile vremea se va raci usor. Pentru maine meteorologii anunta precipitatii slabe in toate raioanele tarii.