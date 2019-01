Maxime de pana la 4 grade Celsius vom avea astazi in unele raioane ale tarii. Cand revin ninsorile si cum va fi vremea in urmatoarele zile. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor, astazi vom avea vreme frumoasa pe tot teritoriul tarii. Cerul va fi innorat, dar nu vom avea parte de precipitatii. Pe alocuri isi vor face simtita prezenta cateva raze de soare.





La nord vom avea temperaturi de +2 grade ziua si -9 grade pe timp de noapte.





In centrul tarii mercurul din termometre va cobora pana la -8 grade Celsius noaptea si +3 ziua.





Un pic mai cald va fi in raioanele de sud ale tarii, acolo maxima zilei va atinge +4 grade, iar pe timp de noapte, mercurul va cobori pana la -7 grade.





In capitala vom avea +2 grade ziua si -7 grade pe timp de nopate.

Maine vremea nu se va schimba esential, iar pentru weekend, meteorologii prognozeza ninsori in in toate raioanle tarii.