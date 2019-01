Ninsorile revin. Ce temperaturi vom avea astazi. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor, astazi va ninge partial pe tot teritoriiul tarii.





La nord vom avea temperaturi cuprinse intre -2 grade ziua si -11 grade pe timp de noapte.





In centrul tarii mercurul din termometre va cobora pana la -9 grade Celsius noaptea si +2 ziua.





Temperaturi mai blande ne asteapta in raioanele de sud ale tarii, acolo maximele vor fi de +3 grade ziua si -7 grade pe timp de noapte. Cerul va fi inorat, iar pe alocuri vor cadea precipitatii usoare sub forma de ninsoare.





In capitala vom avea +2 grade ziua si -7 grade pe timp de nopate. La moment ninge, iar pe strazi s-a asternut un strat subtire de zapada.