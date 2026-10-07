Maternitatea din Nisporeni a fost închisă nu doar din cauza lipsei medicilor, ci face parte din procesul de reorganizare a sistemului perinatal. Ministrul Sănătății spune că maternitățile mici, cu puține nașteri și servicii limitate, vor fi sistate, iar gravidele vor fi direcționate către alte raioane sau la Chișinău. În ultimii cinci ani, în Republica Moldova au fost închise 13 maternități.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „În ultimii 5 ani, a fost sistată activitatea a 13 centre perinatale de nivelul 1. Acum, când discutăm doar lipsa unui medic nu este corect, deoarece lipsa resurselor umane este una sistemică, de mai mulți ani.”

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Gașnaș, din cei 107 neonatologi din țară, doar 17 activează în raioane, iar ceilalți lucrează în Capitală. Ministrul spune însă că problema serviciului perinatologic nu ține doar de lipsa specialiștilor, ci și de capacitatea maternităților raionale de a oferi servicii medicale complexe.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Este o componentă în care pacienta este monitorizată mai aproape de casă. Aici noi vorbim de serviciile de medicină primară, unde pediatrii, obstetricienii monitorizează gravida. În acest proces se încearcă de a evita anumite riscuri. Dacă gravida are o necesitate mai complexă, ea trebuie să știe din timp unde trebuie adus acest serviciu. De accea noi organizăm transportul medical, ca să fie corect în momentul necesar, iar aceste nașteri să fie repartizate în centre care au echipă 24/24 și nu sunt riscuri.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „În practică asta ar însemna că o gravidă din raionul Nisporeni, de exemplu, care nu are o sarcină complicată, va fi transferată să nască la Ungheni, cu serviciul de ambulanță. Asta înseamnă că cei aproape 50 de km vor fi parcurși în aproape o oră. Iar în cazurile de situații de risc, gravida va fi tranferată la Institutul Mamei și al Copilului, aflat la Chișinău, la o distanță de mai bine de 75 de km și pentru care e necesar un drum de aproape o oră și 20 de minute.”

Nisporeni-Ungheni, 48,3 km, 53 minute

Nisporeni-Chişinău, 76,2 km, 1h 17 minute

Potrivit ministrului, în maternitățile raionale unde au loc puține nașteri, serviciile ar trebui concentrate în alte centre, pentru a evita pierderea specialiștilor. Cartografierea serviciilor medicale din țară va fi finalizată până la sfârșitul anului, iar în prezent sunt elaborate traseele medicale.