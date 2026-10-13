160 de localități din Republica Moldova își vor sărbători hramul miercuri, 14 octombrie. Pentru a asigura ordinea publică și siguranța participanților la evenimente, polițiștii vor fi la datorie în localitățile în care vor avea loc manifestări.

Poliția le recomandă cetățenilor să evite conflictele, să manifeste respect față de cei din jur și să nu aibă asupra lor obiecte periculoase.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să-și supravegheze bunurile personale, în special în locurile aglomerate, și să nu-și lase copiii nesupravegheați. Părinții sunt sfătuiți să stabilească din timp cu cei mici ce trebuie să facă în cazul în care se rătăcesc.

De asemenea, șoferii sunt îndemnați să nu urce la volan după ce au consumat alcool.

În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.