Republica Moldova a înregistrat două incidente de încălcare a spațiului aerian în perioada 16–23 octombrie, iar unul dintre aparatele de zbor a fost găsit ulterior căzut în apropierea unei locuințe din satul Chiștelnița, raionul Telenești. De la începutul anului 2026, au fost consemnate 65 de astfel de incidente, dintre care 17 doar în luna octombrie, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, primul caz a fost înregistrat în seara zilei de 16 octombrie, când o dronă a căzut și a explodat în extravilanul localității Codrenii Noi, în direcția satului Scăieni, raionul Dondușeni.

Cel de-al doilea incident s-a produs pe 23 octombrie. La ora 13:59, un aparat de zbor fără pilot a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția localității Verhnia Slobidka, regiunea Vinița din Ucraina, și îndreptându-se spre localitatea Frunzeuca, raionul Camenca, în regiunea transnistreană.

La ora 14:10, drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare a spațiului aerian, în apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei. Două minute mai târziu, aceasta a reapărut pentru scurt timp pe ecranele de monitorizare, după care a dispărut din nou în apropierea localității Meșeni, raionul Rezina.

Ulterior, un localnic a alertat Poliția după ce a descoperit un aparat de zbor căzut la sol, în apropierea locuinței sale din satul Chiștelnița, raionul Telenești.

Ministerul Apărării avertizează asupra riscurilor

În comunicatul său, Ministerul Apărării atrage atenția că atacurile rusești asupra Ucrainei continuă, inclusiv asupra zonelor rezidențiale, și se soldează cu victime în rândul civililor, inclusiv copii.

Instituția subliniază că nivelul de pericol rămâne ridicat pentru statele din regiune, inclusiv Republica Moldova, și consideră că dotarea cu echipamente moderne pentru supravegherea, detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene este esențială pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării.

Potrivit datelor Ministerului Apărării, din 2022 și până în prezent au fost consemnate în total 102 incidente de încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova.

Apel către cetățeni

Autoritățile îndeamnă oamenii să anunțe imediat Serviciul 112 dacă depistează drone, fragmente ale acestora sau alte obiecte suspecte.

Cetățenii sunt avertizați să nu se apropie de asemenea obiecte, să nu le atingă și să nu le miște, întrucât acestea pot prezenta pericol.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

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