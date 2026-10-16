18 militari ai Armatei Naționale au plecat în Bosnia și Herțegovina, unde vor participa timp de șase luni la operația de menținere a păcii EUFOR ALTHEA, desfășurată sub egida Uniunii Europene. Este al treilea contingent de militari moldoveni detașat în cadrul acestei misiuni.

Pe parcursul celor șase luni, militarii vor executa misiuni de securitate, vor asigura paza unor obiective și vor efectua patrulări în aria de responsabilitate. Aceștia vor activa în componența batalionului Armatei Române, alături de militari din Ungaria, Italia, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Albania și Turcia.

Anatolie Nosatîi: „Republica Moldova are cu ce contribui la menținerea păcii”

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a participat la ceremonia de detașare a contingentului și a apreciat pregătirea și profesionalismul militarilor, menționând că aceștia au atât experiență națională, cât și internațională.

„Am încredere că și în această misiune prestația lor va fi pe măsura așteptărilor”, a declarat ministrul.

Totodată, oficialul le-a mulțumit familiilor militarilor pentru sprijinul oferit și partenerilor internaționali pentru oportunitatea de a contribui la securitatea regională.

„Recunoștință partenerilor noștri pentru că ne oferă posibilitatea să demonstrăm că Republica Moldova are cu ce contribui la menținerea păcii și securității regionale”, a menționat Anatolie Nosatîi.

Sprijin internațional pentru pacea din Balcanii de Vest

Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, și șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene, Máté Csicsai, au salutat participarea militarilor moldoveni la operație și au subliniat importanța cooperării internaționale pentru menținerea păcii și stabilității în Balcanii de Vest.

Operația EUFOR ALTHEA a fost instituită în 2004, în baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU și a unei decizii a Consiliului Uniunii Europene, având drept obiectiv menținerea unui mediu sigur și stabil în Bosnia și Herțegovina.