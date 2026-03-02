În acest weekend, 47 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate, iar 1530 au depășit limita de viteză, anunță poliția.

Potrivit poliției, 773 șoferi nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, 193 conduceau vehiculul fără revizia tehnică anuală, iar 786 au oprit mijloacele de transport în locuri interzise.

De asemenea, 77 de șoferi au fost amendați pentru neacordarea priorității pietonilor, 41 au fost sancționate pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce, iar 448 au fost documentați pentru necuplarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului în timpul șofatului.



În total, polițiștii au fixat peste 3800 de încălcări și au intervenit în 1892 cazuri, solicitări parvenite prin Serviciul Unic 112.