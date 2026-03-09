În acest weekend, 66 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate, iar 1526 au depășit limita de viteză, anunță poliția.

Potrivit poliției, 766 șoferi nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor, 239 conduceau vehiculul fără revizia tehnică anuală, iar 786 au oprit mijloacele de transport în locuri interzise.

De asemenea, 94 de șoferi au fost amendați pentru neacordarea priorității pietonilor, 30 au fost sancționate pentru conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce, iar 252 au fost documentați pentru necuplarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului în timpul șofatului.



În total, polițiștii au fixat peste 3600 de încălcări și au intervenit în 2166 cazuri, solicitări parvenite prin Serviciul Unic 112.