Aproximativ 670.000 de familii din Republica Moldova ar putea beneficia de compensații la energie în sezonul rece 2026-2027, cu circa 50.000 mai multe decât anul trecut.

Estimarea a fost prezentată de premierul Vasile Tofan, în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV. Acesta a mai precizat că cifrele sunt preliminare, iar autoritățile vor verifica mai atent situația financiară a solicitanților, pentru ca ajutorul să ajungă la persoanele vulnerabile.

„Calculele preliminare arată că ar putea fi aproximativ 670.000 de familii, cu 50.000 mai multe decât anul trecut. Totuși, aceste calcule sunt încă în desfășurare”, a declarat premierul.

Ce criterii ar putea fi luate în calcul

Premierul a oferit noi explicații despre criteriile de acordare a compensațiilor, după ce anterior anunțase că acestea „vor fi mai stricte”. Vasile Tofan a explicat că autoritățile vor să se asigure că ajutorul ajunge la persoanele vulnerabile, într-o țară în care unii oameni nu își declară toate veniturile.

Printre criteriile indirecte care ar putea fi luate în calcul se numără deținerea unei mașini noi, obținerea unor dividende considerabile, existența unor depozite bancare mari, consumul ridicat de gaze naturale și valoarea locuinței.

„Vrem să ne asigurăm că persoanele care, pe hârtie, nu au venituri, dar câștigă mult din diferite surse, să nu beneficieze pe nedrept de aceste ajutoare. De exemplu, opersoană are o mașină nouă, iar noi avem acces la această bază de date. O altă persoană primește dividende considerabile, deși nu are venituri din salariu declarate la Serviciul Fiscal. Sau cineva are depozite bancare mari, consumă foarte mult gaz pentru încălzirea locuinței ori deține o casă cu o valoare cadastrală ridicată. Acestea sunt criterii indirecte care ne ajută să identificăm persoanele care au cu adevărat nevoie de sprijin”,, a explicat Vasile Tofan.

Când vor putea fi depuse cererile

Înscrierile pentru programul „Ajutor la contor” urmează să înceapă pe 2 noiembrie, pe platforma compensatii.gov.md. Compensațiile vor acoperi perioada noiembrie–martie. Anul trecut, Guvernul a alocat aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru acest program, de care au beneficiat circa 620 de mii de gospodării.

În sezonul rece precedent, Guvernul a alocat aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru acest program, de care au beneficiat circa 620 de mii de gospodării.

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