Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la 6 ani de închisoare, după ce a agresat sexual o fată de 15 ani.

Potrivit procuraturii, incidentul a avut loc la 2 octombrie 2025. Inculpatul, fiind în stare de ebrietate, a urmărit o minoră de 15 ani, care coborâse dintr-un transport public, la o stație de așteptare, și se deplasa pe jos spre casă.

La un moment dat, bărbatul s-a apropiat din spatele acesteia și a atins-o.

Imediat după incident, fata s-a întors și a încercat să-l oprească pe bărbat care voia să fugă. Aceasta l-a urmărit pentru a-i afla identitatea și a reușit să fotografieze actul de identitate al inculpatului, apoi și-a anunțat mama, care a anunțat imediat poliția.

În urma sesizării, inculpatul a fost reținut de către polițiști.

Bărbatul și-a recunoscut vina. Totodată, acesta a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Acesta a mai fost anterior condamnat pentru comiterea infracțiunilor de jaf, viol și acțiuni cu caracter sexual.