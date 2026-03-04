Un tânăr de 27 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, după ce a bătut până la moarte un bărbat, într-o clădire părăsită din Chișinău.

Potrivit Procuraturii, în seara zilei de 3 septembrie 2025, tânărul, împreună cu un complice judecat separat, aflându-se în stare de ebrietate, s-a dus la o clădire părăsită din Chișinău pentru a identifica o femeie, pe care o bănuiau că le-ar fi sustras anterior un telefon mobil și bani.

În lipsa acesteia, cei doi au bătut un bărbat aflat în incinta clădirii. Sub pretextul obținerii unor informații, aceștia l-au lovit și i-au furat bunurile personale, inclusiv un telefon mobil și o geantă cu bani și documente.

Ulterior, în perioada 9–10 septembrie 2025, revenind la aceeași adresă, tânărul a fost implicat într-un conflict cu un alt bărbat de 66 de ani. Pe fondul unui schimb de replici, acesta l-a lovit cu pumnii, provocând traumatisme grave, care au condus la deces. După incident, inculpatul a părăsit locul faptei, fiind reținut ulterior.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că nu a avut intenția de a provoca decesul victimei și că regretă cele comise.