Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a ucis un alt bărbat, fiind sub influența alcoolului.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat pe 31 decembrie 2016, într-un apartament din capitală, în care se aflau patru bărbați: proprietarul apartamentului, prietenul său și doi vizitatori. Aceștia au consumat alcool și la un moment dat s-au certat.

Cei doi vizitatori i-au lovit pe proprietar și pe prietenul său de mai multe ori cu o bâtă, precum și cu pumnii și picioarele, după care au părăsit apartamentul. Prietenul proprietarului a decedat din cauza rănilor.

Unul dintre cei doi agresori a fost condamnat în 2017 la 8 ani și 3 luni de închisoare, iar recent cel de-al doilea agresor a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta nu s-a prezentat la ședințele de judecată și a fost anunțat în căutare.