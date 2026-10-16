O femeie de 37 de ani din Chișinău ar fi rămas fără aproximativ 2,4 milioane de lei, după ce ar fi transmis, timp de circa un an, sume de bani unei alte femei care i-ar fi promis servicii de vrăjitorie.
Potrivit poliției, ieri, femeia a anunțat că a oferit bani în repetate rânduri, fiind indusă în eroare de promisiunile privind prestarea serviciilor respective.
În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru identificarea și reținerea suspectei.
Îndemn către cetățeni
Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să evite transmiterea banilor persoanelor necunoscute, în special celor care promit rezolvarea problemelor personale prin practici sau servicii suspecte.