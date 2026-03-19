Un bărbat de 33 de ani din Fălești este documentat de polițiști după ce a furat o mașină și a urcat băut la volan, iar apoi a ajuns într-un șanț.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în această dimineață. Un bărbat de 34 de ani, din raionul Telenești, aflat în vizită la un prieten din satul Mărăndeni, și-a pierdut automobilul după ce gazda, fără acordul său, a luat cheile.

Bărbatul de 33 de ani care a urcat la volanul mașinii și a pornit la drum a pierdut ulterior controlul și a ajuns într-un șanț aproape de satul Răuțel.

Testul alcoolscopic a arătat o concentrație de 0,95 mg/l alcool în aerul expirat, ceea ce indică o stare de ebrietate avansată, de peste 6 ori peste limita admisă.

Investigația pe caz continuă.

Cu ce pedeapsă se poate alege bărbatul?

În baza legislației din Republica Moldova, șoferul ar putea fi sancționat, inclusiv penal.

În primul rând, luarea mașinii fără acordul proprietarului prevede amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar închisoare, în funcție de circumstanțe.

În al doilea rând, conducerea în stare de ebrietate avansată este o infracțiune, iar pentru aceasta se aplică de asemenea amendă sau chiar pedeapsă cu închisoarea.

Totodată, nu este exclus privarea dreptului de a conduce.