Un cetățean lituanian de 55 de ani este documentat, după ce a încercat să iasă din Republica Moldova cu peste 3.300 de țigări fără a le declara.

Potrivit Serviciului Vamal, totul s-a întâmplat pe Aeroportul din Chișinău, în timpul controlului pasagerilor care urmau să ajungă la Londra.

În bagajul unui cetățean lituanian au fost găsite 167 de pachete de țigări care nu au fost declarate.

Produsele de tutun au fost ridicate și ar putea fi confiscate, iar persoana ar putea fi sancționată contravențional.