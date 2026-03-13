Un cetățean străin de 37 de ani este documentat, după ce a încercat să intre în Republica Moldova cu 22.537 de dolari, fără a-i declara autorităților vamale.

Potrivit Serviciului Vamal, totul s-a întâmplat pe Aeroportul din Chișinău.

Banii au fost depistați în timpul controlului pasagerilor de pe cursa Istanbul – Chișinău. Aceștia au fost ridicați și ar putea fi confiscați, iar bărbatul riscă să fie sancționat contravențional.

Serviciul Vamal reamintește că, la trecerea frontierei vamale, declararea banilor în numerar este obligatorie în cazul sumelor ce depășesc 10.000 de euro sau echivalentul acestora.