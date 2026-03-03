O femeie de 56 de ani cu cetățenie străină este documentată pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a încercat să intre în Republica Moldova cu o sumă de 17 700 de euro, fără ca să îi declare.

Potrivit Serviciului Vamal, aceasta avea cursa Nice - Chișinău. Banii au fost ridicați, iar femeia ar putea fi sancționată.

Responsabilii de la Aeroportul Internațional Chișinău amintește că la trecerea frontierei vamale, declararea banilor este obligatorie de la 10 mii de euro sau echivalentul lor, pentru evitarea sancțiunilor și a confiscării.

