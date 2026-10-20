Un bărbat de 48 de ani a încercat să mituiască polițiștii cu 5.000 de lei, pentru a scăpa de documentarea unei încălcări. Cazul a fost înregistrat astăzi, în satul Seliște, raionul Orhei, după ce organele de drept au stabilit că acesta conducea un automobil, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit poliției, bărbatul rămăsese fără dreptul de a conduce după ce fusese depistat anterior la volan în stare de ebrietate.

În timpul documentării cazului din Seliște, acesta ar fi plasat 5.000 de lei în automobilul de serviciu al polițiștilor, încercând să-i determine să nu înregistreze încălcarea.

Mașina, dusă la parcarea specială

Bărbatul a fost înlăturat de la volan, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială.

Poliția reamintește că tentativele de corupere a angajaților instituției sunt sancționate conform legii.