Un bărbat de 35 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru că a șantajat din penitenciar o femeie pentru a obține bani în schimbul nepublicării unor imagini intime.

Potrivit Procuraturii, în anul 2020, cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale. După ce femeia a aflat că bărbatul se află în detenție, aceasta s-ar fi întâlnit cu el la locul de detenție. Ulterior, după stabilirea unei relații de încredere între ei, acesta i-ar fi solicitat fotografii cu caracter intim, pe care femeia i le-a transmis.

După ce victima a întrerupt legătura cu bărbatul, în iunie 2021, acesta a început să o amenințe cu publicarea imaginilor intime, solicitând transmiterea unor bani.

Amenințările erau formulate atât prin apeluri telefonice, cât și prin mesaje expediate pe diverse rețele sociale, inculpatul exercitând presiuni asupra victimei și amenințând că va face publice imaginile dacă nu îi vor fi transmise sumele solicitate.

În urma amenințărilor, victima a transferat bani pe un cont bancar indicat de acesta.