Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, după ce a fost prins de mai multe ori la volan sub influența alcoolului, substanțelor interzise și fără permis de conducere.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat pe 18 august 2024, 6 septembrie 2024 și 19 octombrie 2025, în capitală.

În ultimul caz, tânărul a fost implicat într-un accident. Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 0,51 mg/l alcool în aerul expirat, de peste trei ori limita admisibilă, iar analizele medicale au confirmat 1,22 g/l alcool în sânge, la fel de peste trei ori limita legală, dar și prezența cannabinoidelor. În timpul documentării accidentului, acesta a furnizat date false, prezentând un act de identitate pe numele altei persoane.

Mai mult, pe 20 ianuarie 2025, tânărul a furat o brățară de aur de 25.000 de lei dintr-un garaj, pe care ulterior a vândut-o pentru 20.000 de lei.

Inculpatul și-a recunoscut vina și a declarat că regretă faptele comise.