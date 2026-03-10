Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru că a violat o copilă de 13 ani.

Potrivit Procuraturii, totul s-a întâmplat pe 25 mai 2023, într-o clădire nefinisată din apropierea unei instituții de învățământ.

Tânărul, de față cu doi prieteni de ai săi, care au urmărit agresiunile, i-a cerut copilei să întrețină cu el un raport sexual și i-a propus și bani pentru asta.

După ce fata a refuzat, acesta a amenințat-o cu violența și a obligat-o să întrețină mai multe acte sexuale.

Potrivit rapoartelor de expertiză judiciară, acțiunile tânărului au cauzat adolescentei leziuni fizice și suferințe psihice.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina.