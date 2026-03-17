Primăria Chișinău anunță că, în perioada 18-19 martie, între orele 08:00 și 22:00, accesul în anumite locuri publice din capitală va fi temporar limitat. Măsura este luată de poliție pentru a asigura buna desfășurare a Conferinței de Nivel Înalt privind Carta Socială Europeană.
La eveniment vor participa peste 50 de delegații oficiale din statele membre ale Consiliului Europei și organizații internaționale.
Accesul va fi restricționat în următoarele zone:
str. București, între str. Maria Cebotari și str. Nicolae Iorga;
str. Maria Cebotari, între str. București și str. 31 August 1989;
str. 31 August 1989, între str. Maria Cebotari și str. Nicolae Iorga;
str. Nicolae Iorga, între str. 31 August 1989 și str. București.
Excepție fac manifestările social-culturale anunțate în declarațiile prealabile depuse la Primăria Chișinău în perioada respectivă.
Totodată, vor fi sistate temporar lucrările de reparație a drumurilor, rețelelor electrice și termice, apeduct/canalizare, precum și lucrările de curățare sau tăiere a arborilor în perimetrul străzilor indicate.
Inspectoratul General al Poliției și Direcția de poliție a municipiului vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice despre restricțiile aplicate. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste răbdare și disciplină, pentru a evita incidente și aglomerația în trafic.