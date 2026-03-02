Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa strada neregulamentar, la Anenii Noi.
Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că accidentul a avut loc pe 28 februarie, în apropiere de localitatea Beriozchi. Un șofer de 38 ani, a lovit cu mașina un pieton care ar fi traversat strada neregulamentar.
În urma impactului, bărbatul a murit pe loc.
Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, rezultatul fiind negativ.
Alte circumstanțe se stabilesc.