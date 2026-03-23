Un accident teribil a avut loc într-un sat din raionul Camenca, unde un bărbat în vârstă de 51 de ani și-a pierdut mâna dreaptă în timp ce încerca să repare un tractor. Incidentul s-a produs în timp ce motorul utilajului era pornit, iar mâna victimei a fost prinsă în arborele cardanic.

Potrivit presei din stânga Nistrului, colegi aflați la fața locului au intervenit rapid, reușind să oprească tractorul și să-l elibereze pe bărbat, care era inconștient și pierduse mult sânge. Victima a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au fost nevoiți să îi amputeze mâna. În plus, acesta a suferit fracturi la coaste și o plagă gravă la nivelul capului.

Autoritățile au precizat că, în urma examinării, în sângele bărbatului a fost depistat alcool, iar acum anchetatorii investighează circumstanțele exacte ale accidentului pentru a stabili modul în care s-a produs tragedia și eventualele responsabilități.